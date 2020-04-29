"إنستغرام" يطلق ميزة جديدة لجمع التبرعات في البث المباشر

أضاف تطبيق "إنستغرام" خاصية جديدة تمكن المستخدمين من تقديم التبرعات عبر البث المباشر للمؤسسات الخيرية للمساعدة في جمع الأموال واستقطاب جمهور أكبر لـ "إنستغرام لايف".

تسمح ما يسمى "التبرعات المباشرة" على إنستغرام للمنظمات غير الربحية بجمع الأموال عبر البث المباشر من خلال السماح للمستخدمين بالتبرع بالمال من خلال التطبيق.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لاستخدام خاصية التبرعات المباشرة، يمكن للمستخدمين النقر على أيقونة الكاميرا في الجزء العلوي الأيسر من الفيديو أو السحب لليمين.

وللتبرع، يختار المستخدم أيقونة "Live" في الجزء السفلي من الشاشة ثم يختار "Fundraiser"، ومن هناك يمكنه اختيار منظمة غير ربحية لدعمها.

ويمكن لمشاهير مواقع التواصل وأصحاب البث المباشر معرفة عدد الأشخاص الذين يدعمون حملتهم لجمع التبرعات ومقدار الأموال التي يتم جمعها آنيا، كما يمكنهم أيضا رؤية تفصيل المتبرعين والمساهمات الفردية وشكرهم من خلال النقر على أيقونة "Wave".

وكتبت الشركة في بيانها: "يواجه العديد من الناس التحديات الآن، ونريد أن نقوم بدورنا لدعم المنظمات غير الربحية والمجتمعات التي في أمس الحاجة للمساعدة والدعم، والآن، يمكنك بسهولة إنشاء حملة لجمع التبرعات على Live، وضمان أن 100٪ من الأموال التي يتم جمعها ستذهب مباشرة إلى المؤسسة غير الربحية التي تختارها".

ومن المقرر أن يطلق إنستغرام -أيضا- ملصقات "أنا تبرعت" المؤقتة، لأولئك الذين يختارون دعم الجمعيات الخيرية.