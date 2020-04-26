غوغل تمنح متصفحها "كروم" مزايا تحمي الخصوصية

عززت شركة غوغل متصفحها الأشهر "كروم" بمزايا وإضافات أكثر قدرة على توفير الخصوصية والحماية للمستخدمين، بعد سنوات من التجاهل في ظل اهتمام الشركات الأخرى بمتصفحاتها.

ودعمت الشركات التي تنافس متصفحاتها "كروم" من غوغل مثل "فايرفوكس"، و"سفاري"، و "بريف"، أدواتها على مدار السنوات القليلة الماضية لحماية معلومات التصفح الشخصية الخاصة بالمستخدم.

وكشفت غوغل في وقت سابق من هذا العام أنها تعمل على تطوير ميزات جديدة ستمنحك المزيد من التحكم في خصوصية بياناتك.

ويمكن الاعتماد على إحدى إضافات "كروم" التي تركز على الخصوصية حيث يمكنك حظر أكواد التتبع التي تسعى إلى جمع معلومات حول عادات التصفح واهتماماتك، مما يجعل من الصعب إنشاء (بصمة رقمية) fingerprint خاصة بك تحدد هويتك بسهولة.

ومن أبرز تلك الإضافات:

إضافة Cookie AutoDelete:

تساعد في التحكم في ملفات تعريف الارتباط، حيث تتيح حذف الملفات غير المرغوب فيها تلقائيًا من علامات التبويب المغلقة مع الاحتفاظ بالملفات التي تريدها من خلال إضافتها إلى القائمة البيضاء.

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إضافة uBlock:

تتيح حظر الإعلانات على جميع مواقع الويب، من ضمنها فيسبوك، ويوتيوب، كما تقدم لك الحماية من النصوص البرمجية الخبيثة التي تستخدمها المواقع لاستغلال وحدة المعالجة المركزية في حاسوبك في تعدين العملات الرقمية.

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إضافة Privacy Badger:

حذف أكواد التتبع التي تسعى إلى جمع معلومات حول عادات التصفح واهتماماتك، مما يمنع المواقع من مراقبتك ومعرفة ما تقوم به على الويب.

وترسل إضافة (Privacy Badger) إشارة للمواقع بعدم تتبع بيانات التصفح الخاصة بك، وإذا تجاهلت المواقع هذا الأمر، فستقوم الإضافة بحظرها تلقائيًا، وتبدأ في القيام بذلك بمجرد رؤية كود التتبع نفسه في 3 مواقع ويب مختلفة تستخدمها.

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إضافة HTTPS Everywhere:

وتقوم هذه الإضافة بتوجيه المستخدم تلقائيًا إلى إصدار HTTPS من موقع ويب إذا كان الإصدار المشفر متاحًا، مما يعمل على تشفير اتصالك بمواقع الويب، ويجعل تصفحك أكثر أمانًا.

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