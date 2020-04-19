سامسونغ تبتكر طريقة ذكية لدمج صناديق منتجاتها ضمن ديكورات المنازل (صور)‎

أعلنت شركة "سامسونغ" الكورية للإلكترونيات أنها ستقدم صناديق جديدة "صديقة للبيئة" عبر مجموعة منتجات التلفزيونات، يمكن استخدامها في ديكورات المنازل.

وذكرت الشركة أنه سيتم تطبيق "التغليف البيئي" الجديد في صناديق منتجات "سامسونغ" والمصنوع من الورق المقوى المموج الصديق للبيئة على منتجات The Serif و The Frame و The Sero، ما يتيح للعملاء إعادة تدوير أسهل بالإضافة إلى إعادة تدوير صناديق الكرتون لإعادة الاستخدام الإبداعي.

وقالت سامسونغ في بيان لها، إنها قامت بتطبيق تصميم مصفوفة نقطية على كل جانب من صناديق الكرتون المموج الصديقة للبيئة، مما يسمح للعملاء بقص الصناديق بسهولة أكبر وتجميعها في استخدامات أخرى مختلفة، مثل الطاولات الطرفية الصغيرة أو المنازل للحيوانات الأليفة.

وتتتضمن العبوات كتيبا لتوجيه العملاء حول كيفية صنع الأدوات المنزلية من صناديق الكرتون، والتي يمكن الوصول إليها عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة على العلبة.

وبحسب الشركة، يمكن لمالكي طراز تلفزيون The Serif الذين يميلون إلى وضع أرفف وأثاث حول التلفزيون بناء منازل القطط ورفوف المجلات وحتى الأرفف من صناديق الكرتون لتخزين الأدوات المنزلية والأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك جهاز التحكم عن بعد.

وفي وقت سابق من هذا العام، فازت سامسونج بالفعل بجوائز CES 2020 للابتكار لمفهوم التعبئة البيئية لتعزيز الاستخدام الفعال للموارد.