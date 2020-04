سامسونغ تبتكر طريقة ذكية لدمج صناديق منتجاتها ضمن ديكورات المنازل (صور)‎

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

أعلنت شركة "سامسونغ" الكورية للإلكترونيات أنها ستقدم صناديق جديدة "صديقة للبيئة" عبر مجموعة منتجات التلفزيونات، يمكن استخدامها في ديكورات المنازل. وذكرت الشركة أنه سيتم تطبيق "التغليف البيئي" الجديد في صناديق منتجات "سامسونغ" والمصنوع من الورق المقوى المموج الصديق للبيئة على منتجات The Serif و The Frame و The Sero ، ما يتيح للعملاء إعادة تدوير أسهل بالإضافة إلى إعادة تدوير صناديق الكرتون لإعادة الاستخدام الإبداعي. وقالت سامسونغ في بيان لها، إنها قامت بتطبيق تصميم مصفوفة نقطية على كل جانب من صناديق الكرتون المموج الصديقة للبيئة، مما يسمح للعملاء بقص الصناديق بسهولة أكبر وتجميعها في استخدامات أخرى مختلفة، مثل الطاولات الطرفية