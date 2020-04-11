”غوغل“ تكشف عن لوحة مفاتيح افتراضية لذوي الإعاقات البصرية

كشفت شركة ”غوغل“ النقاب عن لوحة مفاتيح افتراضية جديدة تتيح لذوي الإعاقات البصرية الكتابة على الهواتف الذكية دون أجهزة إضافية.

استوحت ”غوغل“ في تصميمها للوحة مفاتيح ”توك باك“ Talkback من طريقة برايل، لتسمح للمكفوفين والذين يعانون من ضعف البصر.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تمكن لوحة المفاتيح الافتراضية ”توك باك“ المستخدمين ذوي الإعاقات البصرية، من الكتابة على الهاتف الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد، دون أجهزة أو ملحقات إضافية.

وقالت غوغل في بيانها ”إنها طريقة سريعة ومريحة للكتابة على هاتفك دون أي أجهزة إضافية، سواء كنت تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي أو ترد على رسالة نصية أو تكتب بريدًا إلكترونيًا موجزًا“.

تستخدم لوحة المفاتيح الافتراضية 6 مفاتيح، بحيث يمثل كل مفتاح واحدة من 6 نقاط برايل، ويمكن للمستخدم النقر على الأزرار بتكوين أي حرف أو رمز يريده. فعلى سبيل المثال، لكتابة ”A“، يضغط المستخدمون على النقطة الأولى، ولكتابة ”B“، يتم الضغط على النقطة الأولى مرتين.

وللوصول إلى لوحة المفاتيح، يمكن للمستخدمين العثور عليها في قائمة لوحة المفاتيح الخاصة بهم بنفس الطريقة التي يصلون من خلالها إلى لوحات المفاتيح الدولية.

ولاستخدام لوحة مفاتيح برايل، سيتعين على المستخدمين تشغيل ميزة ”توك باك“ TalkBack في قسم إمكانية الوصول في إعدادات أجهزتهم.

وبمجرد إعداده، يمكن للمستخدمين استحضار لوحة المفاتيح بثلاثة أصابع عن طريق التمرير لأعلى على الشاشة.

ستكون الأداة قابلة للاستخدام في أي حقل نصي في نظام أندرويد، ما يعني أنه يمكن استخدامها لإرسال رسائل نصية أو رسائل بريد إلكتروني ومهام سريعة أخرى.

وعلى الرغم من وجود أجهزة بالفعل تسمح لأولئك الذين يعانون من إعاقة بصرية بالكتابة على الهواتف الذكية، إلا أن ميزة لوحة المفاتيح الافتراضية من غوغل توفر للمستخدمين طريقة سريعة وسهلة للكتابة دون الحاجة إلى أجهزة مرفقة.

وتقول غوغل إنها ستطلق لوحة المفاتيح الافتراضية على أجهزة أندرويد التي تعمل بالإصدار 5.0 أو أحدث، اليوم، ويتكون مبدئيا متاحة باللغة الإنجليزية.