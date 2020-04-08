عطل عالمي يضرب سناب شات‎

إذا كنت غير قادرا على فتح تطبيق سناب شات ، فأنت لست الوحيد، فقد شكا الآلاف من المستخدمين حول العالم من عطل في التطبيق.

لا يزال التطبيق الاجتماعي متوقفا حتى الآن في أجزاء من الولايات المتحدة وأوروبا، حيث يواجه عشرات الآلاف من المستخدمين مشكلات في فتح التطبيق وتبادل الصور.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يبدو أن انقطاع الخدمة بدأ في حوالي الساعة 10 صباحًا، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ويقول سناب شات إنه يعمل على إصلاح المشكلة.

وكتب المتحدثون باسم الشركة على ”تويتر“: ”نحن على علم بأن العديد من مستخدمي سناب شات يواجهون مشكلة في استخدام التطبيق. انتظروا قليلاً، نحن ننظر في الأمر“.

وشهد موقع ”Downdetector“ لرصد الأعطال، زيادة كبيرة في التقارير هذا الصباح حيث قال 81% إنهم لا يمكنهم إرسال الصور و18% لا يتلقونها أو غير قادرين على تحديث صفحة التطبيق.

ويبدو أن الغالبية العظمى من المشاكل متجمعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة والدول الشمالية في أوروبا.

هذا وأعرب المستخدمون عن استيائهم على ”تويتر“، حيث شاركوا احباطاتهم من عدم القدرة على التواصل مع الأصدقاء أثناء التباعد الاجتماعي الناتج عن الفيروس التاجي.

وقال أحد المعلقين: ”الفيروس أمر سيء بما فيه الكفاية، ولكن الآن أصبح سناب شات معطلاً“.