بعد قيود ”واتساب“.. مصر تتجه إلى ”تويتر“ لمواجهة كورونا

لجأت الحكومة المصرية، بعد تقييد خدمة واتساب في نشر معلومات عن الوباء العالمي، إلى الاستعانة بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بعد تضاعف أعداد المصابين التي وصلت إلى 1300 حالة وفقا للأرقام الرسمية.

وقالت وزارة الصحة والسكان في مصر، إنها تتعاون مع ”تويتر“ لإطلاق مبادرة لنشر التوعية بشأن فيروس كورونا في مصر، مؤكدة أن المبادرة تستهدف 35 مليون متابع لـ“تويتر“ سنويا.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام خالد مجاهد في بيان صدر عنه الثلاثاء، أن الوزارة ستقوم بالرد على الأسئلة يوم الثلاثاء من كل أسبوع عبر حسابها على موقع تويتر، بهدف إنشاء منصات تواصل جديدة مع المواطنين حول أحدث الخدمات التي تقدمها الوزارة.

من جانبه أعرب رئيس السياسات العامة والعلاقات الحكومية في ”تويتر“ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جورج سلامة، أن ”تويتر اتخذ عددًا من الإجراءات لذلك، حيث تم تفعيل بحث مخصص على الموقع لتوجيه الأشخاص في مصر لحساب وزارة الصحة والسكان المصرية الرسمي @Mohpegy.

كما تم إنشاء صفحة خاصة بالعربية لآخر أخبار ومستجدات فيروس كورونا من المصادر الأكثر صلة على تويتر.

وشدد تطبيق واتساب، الذي تملكه شركة فيسبوك، الثلاثاء، قيوده على خاصية إعادة توجيه الرسائل التي يتيحها لمستخدميه، ليقيدهم بإعادة توجيه رسالة واحدة فقط في كل محادثة؛ وذلك بعد قفزة في رسائل تحوي نصائح طبية وهمية، منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد.