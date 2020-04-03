ثغرتان تسمحان بالتجسس على محادثات ”زوم“

اكتشف باحثو الأمن السيبراني، ثغرتين في تطبيق مؤتمرات الفيديو ”زوم-Zoom“، تسمحان للمتسللين باختراق كاميرات وميكروفونات مستخدمي التطبيق.

ويعود الاكتشاف لخبير سابق في وكالة أمن قومية يُدعى باتريك واردل، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ويستطيع القراصنة استغلال الثغرتين بمجرد الوصول إلى جهاز المستخدم، وذلك من خلال زرع برمجيات تحكّم، تسمح بالتلاعب بنظام التشغيل.

ويمكن للقراصنة استغلال الثغرتين في زرع برمجيات خبيثة، والتجسس على المستخدم دون علمه، بما في ذلك التلصص على الكاميرا والميكروفون.

وأوضح الخبراء، أن التجسس على الكاميرا والميكروفون يتم من خلال إضافة برمجيات إلى تطبيق ”زوم“ نفسه على الجهاز، والذي يمكن القرصان من تحويل البث إلى مستخدم آخر أو تسجيل الفيديو والصوت دون علم المستخدم.

وأثارت هذه الأنباء قلقًا حاليًا، خاصة في وقت حظر التجوال وإجراءات التباعد الاجتماعي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يعتمد معظم الناس على اجتماعات الفيديو لإجراء أعمالهم عن بُعد.