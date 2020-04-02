”يوتيوب“ يدخل على خط المنافسة مع ”تيك توك“‎

دخلت منصة ”يوتيوب“ التابعة لشركة ”غوغل“ في منافسة ساخنة مع تطبيق ”تيك توك“ الصيني لنشر وتبادل مقاطع الفيديو القصيرة، وذلك من خلال تطويرها ميزة (Shorts).

وتسمح هذه الميزة، التي ستكون موجودة داخل تطبيق يوتيوب المحمول، للمستخدمين بتحميل مقاطع فيديو قصيرة داخل التطبيق، بشكل يشابه تيك توك، والاستفادة من الموسيقى المرخصة التي تمتلكها مكتبة (YouTube Music) في قائمتها.

وتهدف الشركة من ذلك إلى إنشاء مقاطع فيديو قصيرة مماثلة لتلك الموجودة على ”تيك توك“، ومحاولة سحب البساط من الشركة الصينية واستقطاب جمهورها الواسع المتزايد حول العالم.

ويمكن استخدام هذه الأغاني والموسيقى داخل مقاطع الفيديو، بشكل يشابه تيك توك، الذي يتيح للأشخاص الاختيار من بين مجموعة مختارة من الموسيقى والأغاني والمقاطع الصوتية وغير ذلك، وإنشاء مقاطع فيديو باستخدام تلك الأصوات.

وتخطط الشركة لإطلاق الميزة في وقت لاحق من هذا العام، حيث يراقب عمالقة التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وسناب شات الصعود السريع لتطبيق تيك توك عن كثب، لكن يوتيوب هي أول خدمة تخطط لدخول تحدٍ مباشر مع التطبيق الصيني.