”يوتيوب ميوزيك“ تطلق ميزة عرض كلمات الأغاني على نظامي iOS وAndroid‏

أعلن الموقع العالمي ”يوتيوب“ أن مستخدميه سيكونون قادرين على قراءة كلمات الأغاني في أثناء الاستماع إلى تلك الأغنية على تطبيقات iOS وAndroid.

وحسب تقرير لموقع MSPoweruser، كل ما عليك فعله لمشاهدة كلمات الأغنية خلال استماعك إليها، هو أن تقوم بالنقر على الزر ”i“ على الجانب الأيسر من الشاشة، وستظهر الكلمات بعد ذلك تحت شريط التتبع للأغنية.

كما يمكن لتطبيقيّ Apple Music وSpotify أيضًا عرض كلمات الأغاني في أثناء تشغيل الأغنية، وفي بعض الأغاني، يمكن أيضا أن تسبق الكلمات الوقت الفعلي في أثناء تشغيل الأغنية.

لكن للأسف، لن يعرض التطبيق كلمات الأغاني لكل أغنية، خاصة أغاني الألبومات الجديدة، حيث أخبر مسؤولو يوتيوب موقع The Verge، أن كلمات الأغاني يجب أن تخضع للترخيص، المسموح بتداولها، تبعاا لقوانين الملكية الفكرية. والتحديث اليومي للكلمات من موقع LyricFind.

جدير بالتنويه أن موقع يوتيوب ليس الشركة الأولى التي تقدم الدعم لكلمات الأغاني؛ ففي الآونة الأخيرة، بدأت Spotify أيضًا في طرح ميزة كلمات الأغاني لتطبيقاتها المحمولة.