”غوغل“ تحذف كافة التطبيقات المتعلقة بفيروس كورونا من متجرها

حذفت شركة ”غوغل“ كل التطبيقات المتعلقة بفيروس كورونا من ”غوغل بلاي“ وحظرتها.

ومع انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة، اكتسبت المخاوف المحيطة بالفيروس وانتشاره زخما كبيرا، مما أدى لإلغاء العديد من المؤتمرات كإجراء وقائي، بما في ذلك ”MWC 2020“ و ”GDC“ ومؤتمر F8 لفيسبوك، وحتى مؤتمر ”I / O 2020“ لغوغل.

ووفقا لموقع ”أندرويد سنترال“، فإلى جانب محاولة حماية المستخدمين من انتشار الفيروس، تحاول غوغل أيضًا منع انتشار المعلومات الخاطئة عبر متجر ”غوغل بلاي“، وذلك من خلال تعطيل جميع عمليات البحث عن ”فيروس كورونا“ أو ”كوفيد-19“ في المتجر، بحيث لن يسفر البحث عن الاسمين أي نتائج في متجر ”غوغل بلاي“، الأمر الذي من شأنه أن يمنع المطورين من استغلال مخاوف الناس.

ويقول الخبراء إنه ”نظرا للضجة المحيطة بفيروس كورونا، من الطبيعي أن يعج الإنترنت بالمعلومات المضللة، والأسوأ من ذلك هو أن بعض المطورين يتطلعون إلى الاستفادة من تفشي المرض عن طريق نشر البرمجيات الخبيثة“.

وبدلا من مراجعة كل هذه التطبيقات، اختارت ”غوغل“ فرض حظر شامل على أي تطبيق يستخدم أي من اسمي كورونا لاستغلال المخاوف الصحية.

وبينما أشاد بعض الخبراء بخطوة ”غوغل“ الوقائية، إلا أنهم أشاروا إلى أن الحظر الشامل قد يكون خطوة مبالغ فيها، موضحين أن بعض التطبيقات قد تكون مفيدة، مؤكدين أن البحث عن فيروس كورونا من خلال محرك البحث لا يزال متاحا ويتضمن الكثير من المعلومات المضللة أيضا.