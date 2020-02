ثغرة في غوغل تهدد خصوصيتك على ”واتس آب“

غالبا ما يتباهى تطبيق واتس آب المملوك لموقع فيسبوك، بما يمتلكه من مميزات الخصوصية، ولكن يبدو أن الثغرات دائما ما تتجه إليه وتجد طريقها للظهور والصعود على السطح، بحسب مجلة ”أدويك“ الأسبوعية الأمريكية.

وقال الصحفي في قسم ”الملتي ميديا“ بموقع ”دويتشه فيله“ الألماني، غوردان وايلدون، في سلسلة تغريدات على ”تويتر“، إنه باستخدام عمليات بحث معينة على غوغل، يمكن للمستخدمين العثور على روابط إلى الدردشات.

Your WhatsApp groups may not be as secure as you think they are.

The "Invite to Group via Link" feature allows groups to be indexed by Google and they are generally available across the internet. With some wildcard search terms you can easily find some… interesting… groups. pic.twitter.com/hbDlyN6g3q

— Jordan Wildon (@JordanWildon) February 21, 2020