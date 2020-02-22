 ثغرة في غوغل تهدد خصوصيتك على ”واتس آب“ – إرم نيوز‬‎

ثغرة في غوغل تهدد خصوصيتك على ”واتس آب“

ثغرة في غوغل تهدد خصوصيتك على ”واتس آب“

المصدر: فتحي خلاف-إرم نيوز

غالبا ما يتباهى تطبيق واتس آب المملوك لموقع فيسبوك، بما يمتلكه من مميزات الخصوصية، ولكن يبدو أن الثغرات دائما ما تتجه إليه وتجد طريقها للظهور والصعود على السطح، بحسب مجلة ”أدويك“ الأسبوعية الأمريكية.

وقال الصحفي في قسم ”الملتي ميديا“ بموقع ”دويتشه فيله“ الألماني، غوردان وايلدون، في سلسلة تغريدات على ”تويتر“، إنه باستخدام عمليات بحث معينة على غوغل، يمكن للمستخدمين العثور على روابط إلى الدردشات.

وأوضح وايلدون أنه فتح بطريق الخطأ أداة اكتشاف المحتوى والتحليلات الاجتماعية ”كرود تانجل“ المملوكة لفيسبوك أيضا، عبر علامة تبويب على واتس آب، وهو ما قاده ليكتشف أن شركة غوغل تقوم بفهرسة الدعوات المشتركة على تطبيق المراسلة عبر الروابط.

وكتب وايلدون، ”علاوة على ذلك، حتى لو لم تجرِ مشاركة (اللينك) الخاص بك، من الممكن، لكن من الصعب، عن طريق هاكرز متخصص الوصول إلى عنوان URL للدخول مع دردشة جماعية نشطة“، وهو الأمر ذاته الذي أشارت إليه الباحثة التقنية، جين مونشن ونغ، في تغريدة لها.

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