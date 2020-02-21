”تويتر“ يفضح المعلومات الكاذبة في التغريدات بشريط أحمر (صورة)

قرر موقع التدوين العالمي ”تويتر“ وضع أشرطة ملونة زاهية تحت المعلومات المضللة، حيث نشرت شبكة NBC News لقطات من عرض تم تسريبه للأشرطة الملونة على ”تويتر“، وأظهر أحدها تغريدة من قبل المرشح الرئاسي للانتخابات الأمريكية بيرني ساندرز والتي وصفت بأنها ”مضللة بشكل ضار“.

وتُظهر لقطات الشاشة أيضا تغريدة عن تفشي فيروس كورونا، وفقا لصحيفة ”بيزنس إنسايدر“ الأمريكية، بينما تضمن العرض التوضيحي شارات برتقالية وحمراء، مع وجود شارات حمراء تشير إلى التضليل بشكل خاص

ووفقا لـNBC، فإن الفكرة الأساسية هي أن مجتمع ”تويتر“ سيقيم مدى احتمالية أن تكون إحدى التغريدات مضللة، وأن ملاحظاتها ستعلم كيفية تسمية هذه التغريدة.

وقالت متحدثة باسم ”تويتر“ إن الشركة تستكشف عددا من الطرق“ لمحاربة الأخبار المزيفة على برنامجها.

وأضافت: ”هذا نموذج بالحجم الطبيعي للتصميم لأحد الخيارات التي تنطوي على ردود الفعل، المعلومات الخاطئة هي قضية حاسمة وسنقوم باختبار العديد من الطرق المختلفة لمعالجتها“. ومن المحتمل ألا تحدث هذه الميزة، لأنها مجرد عرض توضيحي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن موقع التواصل الاجتماعي عن فرض حظر على ما يسمى بـ ”deepfakes“ والمحتويات الأخرى التي يتم التلاعب بها والتي يمكن أن تسبب أضرارا جسيمة.

في سياق السياسة، يمكن استخدام التقنية لإنشاء مقاطع فيديو تظهر كذبة السياسيين وهم يصدرون بيانات مسيئة أو يتصرفون بشكل محرج أو يقولون أشياء لم يقولوها بالفعل.