”غوغل“ تعزز من مزايا الخصوصية في ”أندرويد 11“

كشفت شركة ”غوغل“ العملاقة النقاب عن إصدارها رقم (11) من سلسلة ”أندرويد“، الخاص بنظام تشغيل الهواتف المحمولة.

وينمح ”أندرويد 11“ التطبيقات إمكانية الوصول لمرة واحدة إلى بيانات الموقع والميكروفون والكاميرا، وذلك في خطوة تعزز من خصوصية المستخدمين.

وتمنع الميزات التطويرية الجديدة صانعي التطبيقات الحصول على بيانات المستخدم حتى يبتعد عن التطبيق، إضافة إلى أنها تحتم على المطورين طلب الإذن مرة أخرى من المستخدم بعد رجوعه على التطبيق.

وتساعد تحديثات ”أندرويد 11″، التي طالت شكل النظام أيضا المطورين على الاستفادة بشكل أفضل من سرعات شبكة 5G..

ويحتوي ”أندرويد 11“ أيضًا على تحسينات لتطبيقات المراسلة، حيث وسيتمكن المستخدمون من إضافة صور، ويمكن أن تبقي فقاعات الدردشة قيد العرض أثناء استخدام تطبيقات أخرى.

يعتبر نظام Android هو أكثر أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة شيوعًا في العالم، حيث يعمل على تشغيل 9 من أصل كل 10 هواتف ذكية في العالم.