”تويتر“: جهات حكومية تستغل ”ثغرة“ للحصول على أرقام هواتف مستخدمين

كشفت ”تويتر“ أن جهات حكومية حاولت الوصول إلى أرقام الهواتف المرتبطة بحسابات المستخدمين لديها، بعد أن اكتشف باحث أمني وجود خلل في ميزة ”تحميل جهات الاتصال“ الخاصة بالشركة.

وفي بيان نشِر على موقعها الرسمي، قالت تويتر إنها قامت بملاحظة وجود ”طلبات مرتفعة“ لاستخدام هذه الميزة الواردة من عناوين IP في إيران وإسرائيل وماليزيا، وقالت دون مزيد من التفاصيل إن ”بعض عناوين بروتوكولات الإنترنت هذه قد ترعاها الدولة“.

وفي هذا الإطار، رفضت متحدثة باسم الشركة الإعلان عن عدد أرقام هواتف المستخدمين التي تم الكشف عنها، قائلة إن تويتر لم يتمكن من تحديد جميع الحسابات التي قد تكون تأثرت.

وأشارت المتحدثة في الوقت ذاته إلى اشتباه موقع التغريدات العالمي في قيام ”هاكرز“ باختراق الشبكة، وخاصة الإيرانيين الذين لديهم على ما يبدو إمكانية الوصول غير المقيد إلى تويتر، مع أن الشبكة محظورة هناك، وأنهم ربما يكونون مدعومين من الدولة.

وفي الـ24 من كانون الأول/ ديسمبر كشف باحث أمني تركي، يدعى إبراهيم باليتش، أنه استطاع مطابقة 17 مليون رقم هاتف بحسابات مستخدمين محددين على تويتر عن طريق استغلال ثغرة في خاصية جهات الاتصال على تطبيق تويتر على نظام أندرويد.

فيما قالت تويتر في بيانها إنها ”غيرت الميزة بحيث لم تعد تكشف عن أسماء حسابات محددة استجابة للطلبات“.. كما علقت أي حسابات يُعتقد أنها كانت تسيء استخدام تلك الميزة.