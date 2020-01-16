تركيا ترفع الحظر عن موقع ويكيبيديا

استعاد الأتراك إمكانية الدخول إلى موقع ويكيبيديا على الانترنت يوم الأربعاء بعد نشر الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية رسميا والذي قضى بأن حجب الوصول إلى الموقع لأكثر من عامين في تركيا يمثل انتهاكا لحرية التعبير.

ومهدت نسخة مفصلة من الحكم نشرتها الصحيفة الرسمية الطريق لرفع الحجب عن الموقع، والذي فرض منذ عام 2017 بسبب صفحات تتهم تركيا بأن لها صلات بمنظمات إرهابية.

ومن المقرر اتاحة الدخول على الموقع فور إرسال الحكم، الذي صدر بأغلبية عشرة إلى ستة من قضاة المحكمة، إلى هيئة الاتصالات.

وكانت مؤسسة ويكيميديا وهي المنظمة غير الهادفة للربح التي تستضيف موقع ويكيبيديا، تقدمت بطلب إلى أعلى محكمة في تركيا للطعن على حجب الموقع.