تعرف على مزايا الجيل الجديد من Wi- Fi 6E

بينما تستعد لجنة الاتصالات الفيدرالية، والهيئات التنظيمية حول العالم لفتح الطيف الراديوي 6 غيغا هرتز للاستخدام في شبكات واي فاي، أعلن اتحاد الـ ”واي فاي“ أنه اختار اسمًا جديدًا لتحديد الأجهزة التي تدعم هذه التكنولوجيا وهو“ Wi-Fi 6E“، ومن المتوقع أن تشهد العلامة التجارية استخدامًا مبكرًا خلال العام الحالي أو العامين المقبلين، وفقًا لما ذكره موقع ”venturebeat“.

وتستخدم أجهزة (Wi-Fi 5 (802.11ac و (Wi-Fi 6 (802.11ax الحالية ترددات الراديو 2.4 غيغا هرتز، و5 غيغا هرتز، لنقل كميات هائلة نسبيًا من البيانات في المنازل والشركات والمدارس، وتعمل شبكة Wi-Fi 6E على توسيع نطاق دعم التردد الأخير ليشمل ترددات 6 غيغا هرتز المجاورة مع 14 قناة إضافية بسرعة 80 ميغاهرتز، و7 قنوات إضافية بسرعة 160 ميغا هرتز، لتكون بمثابة أنابيب لاسلكية إضافية للبيانات.

وتُستخدم هذه الترددات الجديدة، التي تُستخدم بشكل فردي أو جماعي مع قنوات 2.4 غيغا هرتز، و 5 غيغا هرتز الحالية، بزيادة كمية البيانات التي يستطيع جهاز أو أكثر مشاركتها على شبكة محلية بشكل كبير.

وستستفيد جميع أجهزة الواقع الافتراضي والفيديو موديل 8k وغيرها من تقنيات الجيل التالي من النطاق الترددي الإضافي.

وقال إدغار فيغيروا، الرئيس التنفيذي لاتحاد الواي فاي، إن 6 غيغا هرتز ستساعد بتلبية الحاجة المتزايدة لسعة طيف ”واي فاي“ لضمان استمرار مستخدمي ”واي فاي“ في تلقي نفس تجربة المستخدم الرائعة مع أجهزتهم.

ويقدم اتحاد ”واي فاي“ تقنية Wi-Fi 6E الآن لضمان توافق الصناعة مع المصطلحات الشائعة، مما يتيح لمستخدمي ”واي فاي“ التعرف على الأجهزة التي تدعم تشغيل 6 غيغاهرتز عند توافر هذا الطيف الجديد.

وذكر الموقع أن الاسم مربك بعض الشيء نظرًا لأن Wi-Fi 6 – أحدث جيل من تقنية واي فاي – يتداخل عدديًا مع طيف 6 غيغا هرتز، ومع ذلك، فإن Vanilla Wi-Fi 6 لن يتضمن دعمًا بسرعة 6 غيغاهرتز.

وهناك أيضًا إصدار 60 غيغا هرتز من واي فاي، يسمى أحيانًا WiGig، والذي سيظهر في أجهزة الواقع الافتراضي ذي النطاق الترددي العالي.

ووفقًا للموقع، فإن العلامة التجارية Wi-Fi 6E ستساعد المستهلكين في نهاية المطاف على اختيار معدات متوافقة، بمجرد أن تسمح الهيئات التنظيمية للشركات باستخدام الطيف الترددي بسرعة 6 غيغاهرتز.