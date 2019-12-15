غوغل تعلق تراخيص هواتفها الذكية بنظام أندرويد في تركيا

أعلنت شركة غوغل، تعليقها تراخيص هواتفها الذكية التي تعمل بنظام أندرويد في تركيا، كما علقت أيضًا تحديثات نظم التشغيل على هذه الهواتف.

ونقلت صحيفة ”خبر تورك“، يوم الأحد، بيانًا وجهته ”غوغل“ إلى شركائها التجاريين الأتراك ومصنعي الهواتف وشركات الاتصالات التي تبيع الهواتف الذكية، جاء فيه أن ”هذا الإجراء من طرف غوغل، والذي يعتبر نافذًا من 12 ديسمبر الجاري، جاء ردًا على قرار كانت أصدرته هيئة التنافسية التركية، في شهر سبتمبر الماضي“.

وتضمن قرار هيئة التنافسية التركية فرض غرامة قدرها 93 مليون ليرة (15 مليون دولار) على شركة غوغل؛ بتهمة خرق قواعد المنافسة في مبيعات برامجها، ومنحتها فيه مهلة 6 أشهر لتصحيح ما اعتبرته خرقًا لقوانين المنافسة.

وردت غوغل على الإجراءات التركية، بإعلانها أن النسخة القادمة من هواتفها العاملة بنظام أندرويد في تركيا، لن تستطيع الاستفادة من برامج غوغل مثل ”غوغل بلاي ستور“، و“جي ميل“ و“يوتيوب“.