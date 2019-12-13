عطل مفاجئ يضرب تطبيق ”تيك توك“

تعرض تطبيق ”تيك توك“ الشهير للفيديوهات القصيرة، يوم الخميس، لعطل مفاجئ في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك سواحل الولايات المتحدة وبلدان مختلفة في أوروبا.

وانتقل المستخدمون بالفعل إلى موقع التدوين العالمي ”تويتر“، مستخدمين هشتاج #tiktokdown، لمشاركة مشكلاتهم في الدخول إلى ”تيك توك”.

وبالرغم من ذلك، لم يعلق المسؤولون في التطبيق الشهير على العطل المفاجئ.

وأبلغ المستخدمون عن مشكلات بعد ظهر الخميس بشأن مشاهدة مقاطع الفيديو وتصفح التطبيق.

و“تيك توك“ هو تطبيق لمشاركة الفيديوهات يحظى بشعبية كبيرة خاصة بين المراهقين، ويعرف أيضًا باسم دوين Douyin وهي شبكة اجتماعية صينية لمقاطع الفيديو الموسيقية، تم أطلاقها في أيلول/ سبتمبر 2016 بواسطة مؤسسها تشانغ يى مينغ.

ووصل مستخدمو التطبيق إلى 150 مليون مستخدم نشط يوميا في يونيو عام 2018، وكان التطبيق الأكثر تثبيتاً في الربع الأول من عام 2018 بـ 45.8 مليون تثبيت.