غوغل تطلق خاصية جديدة للتحذير من المواقع الخطرة‎

تعمل شركة غوغل على تكثيف جهودها؛ لحماية المستخدمين من حيل القرصنة وتصيد المعلومات الشخصية باستخدام نظام تنبيه فوري جديد.

وكشفت شركة غوغل أمس الثلاثاء، أنها ستتوسع في نظامها التنبيهي الحالي، الذي يتحقق من قائمة المواقع المشبوهة التي تزورها عناوين البريد الإلكتروني للمستخدمين مرة كل 30 دقيقة، حيث تشير هذه الوتيرة إلى أن الموقع قد سرق بيانات الزوار، ويستخدمها لتسجيل مشاهدات لنفسه.

ووفقًا لغوغل، عمل النظام السابق على التخفيف من عمليات الاحتيال العديدة، وتحديد المواقع الاحتيالية، والتي تتضمن صفحات الويب الزائفة والاستمارات الإلكترونية لسرقة البيانات الشخصية للمستخدمين، ولكن لا يزال عدد المواقع وتطورها يتزايد على مدار السنوات.

ونقلت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، عن غوغل قولها إن زيادة عدد المواقع الاحتيالية صعّب توثيقها بشكل صحيح، موضحة أنها ستغير أسلوب التحقق من المواقع الاحتيالية.

أوضحت الشركة العملاقة، أنها ستضيف خاصية إلى متصفح كروم، تقارن المواقع التي يزورها المستخدم بقائمة من المواقع الآمنة فورًا، وإذا لم يكن الموقع مدرجًا في ”القائمة الآمنة“، سيتم إدراجه في قائمة التحقق لتحديد ما إذا كان آمنًا أم لا.

وكتبت الشركة في بيانها: ”هذه الخاصية الجديدة يمكنها فحص عناوين URL للصفحات التي يزورها المستخدم ومقارنتها مع خوادم التصفح الآمن بشكل فوري، فعندما يزور المستخدم موقعًا إلكترونيًا، يقوم كروم بمقارنته بقائمة مخزنة في ملفات المتصفح على جهاز الكمبيوتر الخاص به، والتي تضم الآلاف من المواقع الشهيرة المعروفة بأنها آمنة“.

كما تعتزم غوغل تعزيز أمان المستخدمين بخطوة إضافية، تتضمن تحذير المستخدم عندما يحاول إدخال كلمة مرور في موقع احتيالي، وهي خاصية كانت متاحة في السابق لأولئك الذين فعّلوا ميزة ”مزامنة غوغل كروم“، ولكنها أصبحت متاحة لجميع المستخدمين الآن.

وشرحت غوغل: ”إذا حدد هذا الفحص أن الموقع مشبوه أو خبيث، فسوف يعرض لك كروم تحذيرًا يشجعك على تغيير كلمة المرور التي أصبحت عرضة للخطر، وإذا كانت كلمة مرور حساب غوغل هي ما سُرق من خلال الموقع الضار، فسيرسل كروم إخطارًا لغوغل حتى نتمكن من إضافة إجراءات حماية إضافية لضمان عدم تعرض حسابك للخطر.“