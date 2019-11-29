فيسبوك تعلن استحواذها على شركة Beat Games للألعاب

أعلنت شركة ”فيسبوك“ هذا الأسبوع، استحواذها على لعبة الواقع الافتراضي المعروفة باسم Beat Saber، لكن لم يُكشف بعد عن قيمة الصفقة.

وقال مايك فيردو، مدير المحتوى بمنصة فيسبوك لألعاب الواقع الافتراضي (oculus)، والتي تختص بإنتاج نظارة الواقع الافتراضي، في منشور بموقع الشركة، إن إنجازات ألعاب Beat مثيرة للإعجاب بالفعل، لكن يُنتظر من تعاون فيسبوك والفريق الجديد، تقديم الكثير لعشاق ألعاب الواقع الافتراضي.

كما أشار فيردو بحسب صحيفة ameinfo، إلى أن ”جميع ألعاب Beat Games ستبقى تعمل من دون أي تغيير وفق نظام Beat Saber ولكن تقديم الدعم الفني لها سيصبح من خلال فيسبوك“.

وكتب فيردو: ”بشكل عام، سيعمل هذا الاستحواذ على تعزيز عروض VR على فيسبوك، وليس فقط التطبيقات الموجودة في إعداد الألعاب، كما أننا نستكشف العديد من الطرق لتسريع الواقع الافتراضي، هذه ليست سوى البداية“.

وفي وقت سابق من هذا العام، استحوذت فيسبوك على شركة CTRL-labs الناشئة، المتخصصة في تطوير التكنولوجيا العصبية، مقابل مبلغ يتراوح ما بين 500 مليون ومليار دولار“.

وبدأت مختبرات CTRL بدء تشغيل الحوسبة الدماغية، حيث تستخدم تقنية CTRL-Labs عبر شريط معصم يسجل نبضات الخلايا العصبية ويترجمها إلى مدخلات رقمية يفهمها الجهاز، مثل نبضات الخلايا العصبية التي تشير إلى النقر بزر الماوس الأيمن على سبيل المثال، وبالتطبيق على تجربة الواقع الافتراضي، يمكن أن يكون لهذه الآلية الثورية آثار كبيرة على الصناعة“.

وأشار نائب رئيس قسم تقنيات الواقع المعزز والافتراضي في ”فيسبوك“، أندرو بوسورث، إلى أن شركته تهدف من هذا الاستحواذ، إلى استخدام تقنيات CTRL Labs في تقنيات وأجهزة الواقع المعزز والافتراضي التي تطورها، وهي بكل تأكيد تتمحور حول أجهزة Oculus.