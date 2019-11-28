بعد إعلانها خطة لحذف ملايين الحسابات.. ”تويتر“ تتراجع عن قرارها

تراجعت شركة ”تويتر“ عن قرارها بحذف حسابات المستخدمين غير النشطين الشهر المقبل.

وكانت ”تويتر“ تخطط لحذف الحسابات غير النشطة في يوم 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لإتاحة المزيد من الأسماء المحجوزة بالفعل من قِبل حسابات غير نشطة، ولكن يبدو الآن أن الشركة قد عدلت عن خطتها.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أعرب بعض المستخدمين عن سعادتهم بالخطة التي من شأنها أن تتيح أسماء محجوزة مرغوبًا فيها، إلا أن البعض الآخر أشار إلى أن هذا الإجراء سيحذف حسابات استخدمها المتوفون سابقًا.

وقال أحد المستخدمين: ”أشعر بالاستياء من أنني سأفقد القدرة على الوصول إلى حسابات شريكتي وأصدقائي المتوفين، ينبغي أن تجد الشركة طريقة لتحرير أسماء المستخدمين دون القضاء على عمل وكلمات أولئك الذين لم يعودوا موجودين“.

وقد أعلنت شركة ”تويتر“ أنها لن تنفذ خطتها لحذف جميع الحسابات التي كانت غير نشطة خلال الأشهر الـ 6 الماضية، بعد الاطلاع على التعليقات التي أعرب فيها المستخدمون عن قلقهم من حذف حسابات أصدقائهم وأقاربهم المتوفين.

وقالت ”تويتر“ في بيان: ”سمعناكم بشأن تأثير ذلك على حسابات المتوفين، فقد كانت هذه هفوة من طرفنا، لن نحذف أي حسابات غير نشطة حتى نبتكر طريقة جديدة لحفظ حسابات المتوفين“.

وأكدت أن هذا الإجراء سيكون داخل الاتحاد الأوروبي فقط في الوقت الحالي، ولم تحدد موعد توسيع الخطوة لتشمل الولايات المتحدة والدول الأخرى.

وكانت ”تويتر“ قد بدأت بالفعل في إخطار أصحاب الحسابات غير النشطة بقرار حذفها لحساباتهم ما لم يقوموا بتفعيلها، وقالت في بيانها: ”كجزء من التزامنا بخدمة المحادثة العامة، نعمل على إلغاء الحسابات غير النشطة لتقديم معلومات أكثر دقة ومصداقية يمكن للناس الوثوق بها عبر تويتر، وجزء من هذا الجهد يتمثل في تشجيع الناس على تسجيل الدخول واستخدام الموقع بنشاط عند إنشائهم الحساب، كما هو مذكور في سياسة الحسابات غير النشطة“.