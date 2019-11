بعد اتهامها بالتجسس.. ”فيسبوك“ تُعالج ثغرة في تطبيقها على آيفون

تعرّض تطبيق شركة ”فيسبوك“ على نظام ”أي أو إس“ للعديد من الانتقادات، بعد اكتشاف تفعيله لكاميرات ”آيفون“ دون علم المستخدم، ما دفع الشركة إلى إصدار تحديث لإصلاح ”الثغرة“.

ومنذُ أيام اكتشف الخبير ”جوشوا مادوكس“، أن تطبيق ”فيسبوك“ المخصص لنظام ”أي أو إس“ يؤثر على كاميرا ”آيفون“ وينشطها دون علم المستخدم.

ونشر الخبير فيديو على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، يوضح المشكلة، ما دفع الكثير من المستخدمين لاتهام شركة ”فيسبوك“ بالتجسس عليهم.

Found a @facebook #security & #privacy issue. When the app is open it actively uses the camera. I found a bug in the app that lets you see the camera open behind your feed. Note that I had the camera pointed at the carpet. pic.twitter.com/B8b9oE1nbl

— Joshua Maddux (@JoshuaMaddux) November 10, 2019