بعد اتهامها بالتجسس.. ”فيسبوك“ تُعالج ثغرة في تطبيقها على آيفون

تعرّض تطبيق شركة ”فيسبوك“ على نظام ”أي أو إس“ للعديد من الانتقادات، بعد اكتشاف تفعيله لكاميرات ”آيفون“ دون علم المستخدم، ما دفع الشركة إلى إصدار تحديث لإصلاح ”الثغرة“.

ومنذُ أيام اكتشف الخبير ”جوشوا مادوكس“، أن تطبيق ”فيسبوك“ المخصص لنظام ”أي أو إس“ يؤثر على كاميرا ”آيفون“ وينشطها دون علم المستخدم.

ونشر الخبير فيديو على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، يوضح المشكلة، ما دفع الكثير من المستخدمين لاتهام شركة ”فيسبوك“ بالتجسس عليهم.

Found a @facebook #security & #privacy issue. When the app is open it actively uses the camera. I found a bug in the app that lets you see the camera open behind your feed. Note that I had the camera pointed at the carpet. pic.twitter.com/B8b9oE1nbl — Joshua Maddux (@JoshuaMaddux) November 10, 2019

بدورها، نفت ”فيسبوك“ مزاعم التجسس، موضحة أن تفعيل الكاميرا جاء نتيجة ”خطأ“ غير مقصود في البرمجة، طرأ بعد إصلاح مشكلة منفصلة في التطبيق، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

واليوم الخميس، أعلنت الشركة أنها أطلقت تحديثًا جديدًا من شأنه معالجة ”الثغرة“، المسؤولة عن تفعيل الكاميرا في الأجهزة التي تستخدم نظام 13.2.2 iOS.

وقال المتحدث باسم ”فيسبوك“: ”لقد اكتشفنا مؤخرًا أن الإصدار 244 من تطبيق فيسبوك على نظام أي أو إس كان يعمل بشكل غير صحيح في الوضع الأفقي“.

وأشار إلى أن الشركة أطلقت في الـ8 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، ”الإصدار 246″، وذلك لإصلاح المشكلة، إلا أن الإصدار أدى إلى خلل غير مقصود يؤدي إلى تفعيل الكاميرا عند النقر على الصور، مؤكدًا أنه ”لم يؤد العطل إلى تحميل أي صور أو مقاطع فيديو، وقد قدمنا الحل بالفعل إلى شركة أبل اليوم“.

لكن العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مازالوا يعتقدون أن الأمر لم يكن خللًا بل إضافة متعمدة للتطبيق، حيثُ علّق جوشوا على تصريح ”فيسبوك“، قائلًا: ”نعم إنكم تستخدمون هذه الثغرة للتجسس على حياة الناس الخاصة، كما تتجسسون على المستخدمين وغير المستخدمين وتسرقون بياناتهم“.