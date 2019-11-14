بداية سيئة.. عطل فني يصيب منصة ”ديزني بلس“ بعد ساعات من إطلاقها

تعرضت منصة ”ديزني بلس“ الترفيهية، لأعطال تقنية، بعد ساعات فقط من بداية إطلاقها، حيث استمرت رسالة وجود خطأ في الظهور للمستخدمين في أغلب المدن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وواجه المستخدمون وعددهم أكثر من 8 آلاف مشترك، بعد حصولهم على خدمة البث الجديدة لشركة ديزني، ظهور رسالة خطأ على شاشتهم تفيد بأنهم غير قادرين على الاتصال والحصول على الخدمة، وبعد ذلك يُجبر المستخدمين على الخروج وإعادة تجربة الخدمة في وقت لاحق.

بعد ذلك قام المستخدمون بنشر شكواهم عبر تغريدات على موقع تويتر، وذكروا أنهم يواجهون أعطالا فنية، كما أنهم لم يتمكنوا من العثور على تطبيق ديزني بلس في متجر تطبيقات أبل.

وفقًا لموقع ”دون ديتيكتور“ المسؤول عن مراقبة أعطال الانترنت الفنية، فإنه من بداية الساعة 7 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، كان هناك ما يقرب من 7300 شكوى من المستخدمين في المدن الكبرى خاصة نيويورك وشيكاغو وهيوستن ولوس أنجلوس بأنهم يواجهون عطلًا فنيًا في الحصول على خدمة البث الجديد لمنصة ديزني بلس.

لم يظهر أي متحدثين رسميين عن شركة ديزني لتوضيح أسباب ذلك العطل الفني ومتى سيتم حله، ويبدو أن مشكلة ديزني بلس ليست تقنية فقط ولكن هي أيضا غير متوفرة في جميع الدول التي أعلنت عن توافر الخدمة فيها، حيث طلب بعض المستخدمين الحصول على خدمة البث الجديد في بورتوريكو، كندا ومناطق أخرى وحصلوا على رسالة خطأ تخبرهم بعدم توافر الخدمة في موقعهم.

ونشرت عدة صحف أمريكية أن المشكلة تكمن في أن خوادم الكمبيوتر المستخدمة لم تتحمل الطلبات الكثيرة من المستخدمين الجدد وبين من اشتركوا سابقًا بالفعل لمشاهدة البرامج والأفلام.

يذكر أن قيمة الاشتراك الشهري في ”ديزني بلاس“ 7 دولارات شهريًا، وتعرض المنصة نحو 500 فيلم و7500 حلقة تلفزيونية بباقة مناسبة للعائلات.