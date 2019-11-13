”فيسبوك“ يعلن عن خدمته للدفع والتحويل المالي

أعلن موقع ”فيسبوك“ عن خدماته للدفع والتحويل المالي Facebook Pay، التي تتيح للمستخدمين إمكانية الدفع مقابل المنتجات التي يشترونها عبر منصات ماسنجر وواتساب وإنستغرام، وتحويل الأموال بشكل سهل وسريع مباشرة من داخل تلك التطبيقات ودون الحاجة لتطبيقات إضافية.

وقال الموقع إن ”خدمته الجديدة لن تحتسب رسومًا إضافية مقابل عمليات تحويل الأموال، إلى جانب أنها ستسهل على المستخدمين شراء المنتجات التي تعجبهم عبر متجر فيسبوك Marketplace ومختلف المتاجر التي أصبحت منتشرة على إنستغرام، إلى إمكانية قيامك بالدفع من ماسنجر لما اشتريته على إنستغرام وهكذا“.

كما أكد فيسبوك أن ”الخدمة ستكون محمية برمز سري أو بصمة إصبع أو وجه المستخدم، كطبقة حماية إضافية لحسابه على خدمة الدفع الجديدة فلا يسهل لأي شخص أن يقوم باستخدام رصيده إلا بعد تأكيد هويته“، موضحًا أنه ”سيقوم بجمع بيانات حول التحويلات وعمليات الشراء وتحليلها وتقديمها لشبكة معلنيه ليتمكنوا من استهداف المستخدمين بإعلانات موجهة تناسب اهتماماتهم“.