توجه إماراتي لرفع الحظر عن مكالمات واتساب

كشف محمد الكويتي، المدير التنفيذي لهيئة الأمن الإلكتروني في الإمارات، عن توجه هيئة الاتصالات الإماراتية لرفع الحظر المفروض على المكالمات الصوتية عبر واتساب قريبًا.

وقال الكويتي، في تصريح لـ“ قناة CNBC“ ، نقلته وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، إن دولة الإمارات زادت من تعاونها مع منصات التكنولوجيا الكبيرة، خاصةً واتساب المملوكة لشركة فيسبوك، فيما يتعلق بمبادرات الأمن القومي“.

وأضاف الكويتي أن ”دولة الإمارات زادت من تعاونها مع واتساب بالفعل في العديد من تلك المشاريع، وذلك في إشارة لتنظيم منهج الاتصالات داخل الدولة“.

وتعد دولة الإمارات معظم خدمات بروتوكول الصوت عبر الإنترنت VoIP ، بما في ذلك“ سكايب، وفيس تايم، وواتساب، التي تتيح مكالمات الصوت والفيديو المجانية عبر الإنترنت، غير قانونية.