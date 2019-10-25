هل يشكل تطبيق ”TikTok“ مخاطر أمنية على الولايات المتحدة؟

حث العضوان البارزان في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر وتوم كوتون، السلطات الأمنية الأمريكية على التحقيق بشأن تطبيق TikTok المملوك للصين، واصفين منصة التواصل بأنها قد تمثل ”تهديدًا محتملًا لا يمكننا تجاهله“، ومحذرين من أنه يمكن استخدامه للتدخل في الانتخابات الأمريكية.

وأرسل شومر وكوتون، خطابًا إلى مدير الاستخبارات الوطنية بالإنابة الأربعاء الماضي، قالا فيه إنهما يكتبان ”للتعبير عن مخاوفنا بشأن TikTok. ومخاطر الأمن القومي الناجمة عن تزايد استخدامه في الولايات المتحدة“.

وكتبا أيضًا ”يقال إن TikTok يفرض رقابة على المواد التي تعتبر حساسة من الناحية السياسية للحزب الشيوعي الصيني، بما في ذلك المحتوى المتعلق باحتجاجات هونغ كونغ الأخيرة، وكذلك الإشارات إلى ميدان تيانانمن والاستقلال التبتي والتايواني ومعاملة اليوغور“.

وبحسب ما نقلته صحيفة the guardian عن العضوين فإن ”المنصة أيضًا هدف محتمل لحملات التأثير الأجنبي كتلك التي نفذت خلال انتخابات عام 2016 على منصات وسائل التواصل الاجتماعية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها“.

في السياق، كان TikTok، الذي يسمح للمستخدمين بمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة عبر الإنترنت، قد حقق نجاحًا كبيرًا منذ إطلاقه في عام 2017، وتم تنزيله أكثر من مليار مرة.