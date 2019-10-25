روسيا تستعد لاختبار نسختها الخاصة من الإنترنت

تستعد الحكومة الروسية لبدء الاختبارات في نوفمبر المقبل، على نسخة داخلية من شبكة الإنترنت، والتي ستكون معزولة عن شبكات الدول الأخرى.

وتعمل روسيا على تطوير شبكة إنترنت منفصلة عن الشبكة العالمية التي تستخدمها جميع الدول، وتهدف من ذلك إلى حماية الأنظمة الروسية المهمة من الهجمات الإلكترونية، حيث يسمح لها بالعمل بشكل منفصل عن بقية الويب.

وكشف الخبراء وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن الحكومة الروسية تستعد لإيقاف عمل شبكة الإنترنت العالمية، لاختبار نسختها الخاصة المعزولة بحلول نوفمبر المقبل.

لكن مراقبين، اعتبروا أن هذه الاختبارات هي جزء من محاولة أوسع لعزل الحكومة الروسية لمواطنيها عن العالم المحيط وتأثيراته.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها روسيا اختبارها لشبكتها الخاصة، حيث زعمت في فبراير أنها ستختبر النظام في أبريل الماضي، ولكنها اضطرت للتأجيل.

وبحسب التقارير، سيتم اختبار الشبكة في 1 نوفمبر 2019، وتكراره على الأقل مرة سنويًا، حيث وافقت الحكومة على قرار بشأن إجراء التدريبات لضمان التشغيل المستقر والآمن والشامل لشبكات الإنترنت والاتصالات العامة في الاتحاد الروسي، والذي سيُعقد على المستويين الاتحادي والإقليمي.

يذكر أن الحكومة الروسية تعتبر اعتمادها الحالي على تكنولوجيا المعلومات الغربية بمثابة نقطة ضعف استراتيجية يمكن أن تستغلها دول أخرى ضدها، ولذلك تسعى لتطوير الشبكة المستقلة لتلجأ لها في حال وقوع هجوم إلكتروني عليها من الخارج.