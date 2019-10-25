هل تتجسس ”غوغل“ على موظفيها؟

اتهم موظفو ”غوغل“، شركتهم بأنها تعمل على التجسس عليهم من خلال أداة تطورها بنفسها.

وقالت مصادر من داخل ”غوغل“ إن ”الشركة تطور أداة تضاف للمتصفح لمراقبة أنشطة الموظفين وتتجسس على مناقشاتهم لحقوق العمال أو محاولات تنظيم الاحتجاجات“.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، ذكرت المصادر أن هذه الأداة ”لا تزال قيد التطوير وسيتم تثبيتها على متصفح غوغل كروم الذي يستخدمه موظفو الشركة“.

وظهرت هذه الادعاءات للنور، بعد أن قدم 3 موظفين في غوغل مذكرة لوكالة ”بلومبيرغ“، شرط ألا تكشف عن هويتهم.

وتعمل الأداة على إخطار المراقبين عندما يقوم الموظفون بإنشاء حدث في تقويم المتصفح يضم أكثر من 10 غرف أو 100 مشارك.

وأشارت المذكرة، إلى أن هذه ”محاولة لتمكين القيادة من العلم على الفور بمجرد تنسيق العمال فيما بينهم لأي احتجاج“.

وقال المتحدث باسم ”غوغل“: ”هذه الادعاءات كاذبة، فالأداة تعمل على مراقبة نشاط المستخدمين على التقويم؛ لتذكيرهم بأن ينتبهوا قبل إضافة اجتماع ذي أعداد كبيرة من الموظفين دون قصد“.

وأكد أن ”هذه الأداة قد تم تصمميها استجابة لتزايد الإنشاء العشوائي للأحداث في تقويم الموظفين“.

ومع ذلك، أشارت مذكرة الموظفين إلى أن الأداة ”تهدف إلى تطبيق إرشادات مجتمعية جديدة تشجع الموظفين على الامتناع عن المناقشات السياسية أثناء العمل“.

ومن المتوقع إطلاق الأداة خلال الشهر الجاري، بعد أن تمت الموافقة عليها من قبل فريق الخصوصية الداخلي في غوغل.

وقال المهندسون الذين طوروا الأداة، إنه بمجرد تثبيت الموظفين للأداة، لن يتمكنوا من إزالتها.

وسبق ونظم موظفو غوغل احتجاجات ردًا على تعامل الشركة مع شكاوى التحرش الجنسي.