”مايكروسوفت“ تكشف عن نظارة الواقع الافتراضي ”دريم ووكر“ (فيديو)‎

طورت شركة مايكروسوفت نظارات واقع افتراضي متطورة تمكّن المستخدم من التجول في العالم الافتراضي بالسير في الواقع.

منذ سنوات ويعمل باحثو شركة ”مايكروسوفت“ على تطوير نظارات واقع افتراضي VR مدعومة بحاسوب محمول، يمكن وضعه في حقيبة الظهر، ليتمكن المستخدم من الحركة داخل العالم الافتراضي بحرية.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، كشفت شركة مايكروسوفت عن نظارات ”دريم ووكر“DreamWalker الجديدة، والتي تساعد المستخدمين على الخروج من منازلهم وهم يرتدون نظارات الواقع الافتراضي، التي توفر لهم معلومات حول البيئة التي يمرون بها إلى جانب بيئة الواقع الافتراضي.

وباستخدام كاميرات عمق ”RGB“، وبيانات تحديد الموقع الجغرافي، وغيرها من تقنيات تحديد المواقع، تعمل ”دريم ووكر“ على محاكاة ثلاثية الأبعاد آنية للعالم المحيط بالمستخدم وتصور العقبات مثل أعمدة الإنارة، والصناديق والمشاة، كعوائق ثابتة ومتحركة داخل الواقع الافتراضي.

ويمكن للأداة توجيه المستخدمين بعدد من الإشارات المرئية المختلفة، مثل سهم أصفر كبير يشير إلى الاتجاه الأكثر أمانًا للمشي أو مسار طويل من طراز حبيبات لعبة ”باك مان“.

وجرى الكشف عن المشروع في ندوة ”إيه سي إم“ حول برمجيات وتكنولوجيا واجهة المستخدم في مدينة ”نيو أورليانز“ الأمريكية، وهو يهدف لمساعدة المستخدمين على الانغماس في الواقع الافتراضي حتى عندما يكونون في الأماكن العامة