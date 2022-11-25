ماسك: تويتر سيقسم فئات المستخدمين بعلامات ذهبية ورمادية وزرقاء

قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" إن موقع التواصل الاجتماعي سيطرح علامات توثيق ذهبية ورمادية مع إعادة إطلاق خدمة علامة التوثيق الزرقاء يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد أن أوقف هذا الأسبوع طرح علامة التوثيق الزرقاء.

وذكر ماسك في تغريدة: "علامة توثيق ذهبية للشركات ورمادية للحكومات وزرقاء للأفراد (سواء كانوا مشاهير أم لا)".