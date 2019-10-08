إنستغرام يلغي هذه الميزة كي تقلع عن مراقبة أصدقائك

صرح مدير المنتجات بإنستغرام، ڤيشال شاه، بأن الشركة قررت إخفاء تبويب Following من تطبيق انستغرام، وذلك الذي تظهر بيانات ما يقوم به كل من تتابعهم على التطبيق من علامات إعجاب وتعليقات ومتابعة على الشبكة.

وقال إن ذلك سيحرم قطاعا كبيرا من المستخدمين من ممارسة هوايتهم المفضلة في متابعة الآخرين في صمت.

وأوضح مسؤول إنستغرام أن الشركة اكتشفت أن عددا كبيرا من المستخدمين لا يعلمون بأمر هذا التبويب وأنه يكشف كافة ما يقومون به لمتابعيهم طوال الوقت، وبالتالي إزالته ستضفي إليهم راحة أكبر وحرية في استخدامه، إلى جانب تأكيده على أن قرار الإخفاء نابع من الرغبة في تبسيط التطبيق.

وأكد شاه أن تنفيذ عملية إخفاء التبويب ستبدأ من الأسبوع الجاري تدريجيا لحسن اختفائه تماما على مستوى العالم.

وبذلك عند التوجه لهذا التبويب مرة أخرى، لن تجد سوى كافة تفاعلات متابعيك وأصدقائك مع المحتوى الذي تقوم بنشره على حسابك.