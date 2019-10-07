عودة الإنترنت للعراق بعد 5 أيام من الانقطاع بسبب الاحتجاجات الشعبية

أعادت السلطات العراقية، اليوم الإثنين، خدمة الإنترنت إلى جميع محافظات البلاد، بعد 5 أيام من انقطاعه بسبب الاحتجاجات الشعبية.

وعادت خدمة الإنترنت مساء اليوم، لكن الخدمة ما زالت ضعيفة جدًا ومتقطعة، بالإضافة إلى حظر أغلب مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

في وقت سابق من اليوم الإثنين، أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي على الاستجابة لمطالب المحتجين المشروعة، فيما لفت أن الأوضاع تعود تدريجيًا إلى طبيعتها.

وسقط أكثر من 100 قتيل وجرح أكثر من 6000 أغلبهم من المتظاهرين منذ اندلاع احتجاجات شعبية واسعة النطاق في مدن عراقية مختلفة، منذُ الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري ضد حكومة عبدالمهدي.