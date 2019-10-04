”فيسبوك“‭ ‬تحذف حسابات من الإمارات ونيجيريا ومصر وإندونيسيا

قالت شركة ”فيسبوك“ إنها حذفت عدة صفحات ومجموعات وحسابات على منصتها للتواصل الاجتماعي على الإنترنت من الإمارات ومصر ونيجيريا وإندونيسيا بسبب ”سلوك زائف منسق“.

وأوضحت الشركة، الخميس، أن ما مجموعه 280 حسابًا و149 صفحة و43 مجموعة، جرى حذفها من ”فيسبوك“ إلى جانب 121 حسابًا على ”إنستجرام“.

وذكرت ”فيسبوك“، التي تملك ”إنستجرام“ و“واتسآب“ اللذين كانا ينافسانها في وقت من الأوقات، أن الحسابات ”انخرطت في نشر محتوى عن موضوعات مثل نشاط الإمارات في اليمن والاتفاق النووي الإيراني وانتقاد قطر وتركيا وإيران“.

واتخذ موقع التواصل الاجتماعي العملاق في الآونة الأخيرة إجراءات صارمة ضد حسابات من هذا القبيل، بعد تعرضه لضغوط في السنوات القليلة الماضية لتباطؤه في تطوير أدوات لمكافحة المحتوى المتطرف وعمليات الدعاية.

وكان قد أزال في وقت سابق هذا العام، حسابات من العراق وأوكرانيا والصين وروسيا والسعودية وإيران وتايلاند وهندوراس وإسرائيل.

وتحاول ”فيسبوك“ جهدها منع الانتهاكات على الإنترنت وانتشار المعلومات المغلوطة، بما في ذلك في الحملات الانتخابية.