هبوط مركبة ”سويوز“ وأول ظهور لرائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري بعد الوصول للأرض (فيديو)

هبطت مركبة ”سويوز أم أس 12“ الفضائية، اليوم الخميس، بنجاح، بعد رحلة دامت 8 أيام في محطة الفضاء الدولية، وعلى متنها طاقم من رواد الفضاء منهم وللمرة الأولى رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري.

وبثت وسائل إعلام عالمية ومحلية، اختراق المركبة الفضائية للغلاف الجوي ولحظات الهبوط الأخيرة لها بمنطقة ”ستيب“ في كازاخستان، بعد رحلة ناجحة في الفضاء وصولاً للأرض.

وتواجد فريق من مركز محمد بن راشد للفضاء في منطقة ”ستيب“ استعدادًا لاستقبال المنصوري العائد من رحلته الاستكشافية الأولى من نوعها.

وفور خروجه من كبسولته اتجه المنصوري إلى الخيمة الطبية برفقة مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء وعدد من المسؤولين الإماراتيين.

رائد الفضاء الإماراتي #هزاع_المنصوري يتجه إلى الخيمة الطبية حاملاً علم دولة الإمارات، حيث يرافقه سالم المري، مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء، وسعيد كرمستجي، مدير مكتب الرواد في مركز محمد بن راشد للفضاء.@astro_hazzaa#أول_رائد_فضاء_إماراتي pic.twitter.com/OIjcPEZBOM — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) October 3, 2019

ورصدت وسائل الإعلام أول ظهور لرائد الفضاء الإماراتي، بعد الوصول إلى الأرض وكان يبدو عليه الإجهاد وتناول بعض المياه لالتقاط الأنفاس بعد الرحلة الطويلة.

وكان ناشطون وحسابات إماراتية تداولوا اللحظات الأخيرة لرواد الفضاء في المحطة الدولية، إذ أغلق مدخل مركبة ”سويوز“، استعدادًا لانفصال المركبة عن محطة الفضاء، في حين ستنتهي عملية الانفصال قبيل الظهر.

وظهر المنصوري وزميلاه نك هايغ وألكسي أوفشينين، وهم يلوحون بالوداع قبل دخولهم مركبة ”سويوز أم أس 12“ في أول خطوة قبل إغلاقها واستعدادها للعودة.