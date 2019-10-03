رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري يودع محطة الفضاء وينطلق نحو الأرض (فيديو)

رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري يودع محطة الفضاء وينطلق نحو الأرض (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

يستعد رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري وزملاؤه، اليوم الخميس، للعودة إلى الأرض، بعد رحلة دامت 8 أيام في محطة الفضاء الدولية.

وتداول ناشطون وحسابات إماراتية اللحظات الأخيرة لرواد الفضاء في المحطة الدولية، حيث أغلق مدخل مركبة ”سويوز“، استعدادًا لانفصال المركبة عن محطة الفضاء، في حين ستنتهي عملية الانفصال قبيل الظهر.

وظهر المنصوري وزميلاه نك هايغ وألكسي أوفشينين، وهم يلوحون بالوداع قبل دخولهم مركبة ”سويوز أم أس 12“ في أول خطوة قبل إغلاقها واستعدادها للعودة.

وكان رائد الفضاء الإماراتي قد نشر آخر صورة شخصية له ”سيلفي“ من المحطة الدولية قبل عودته عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، معلقًا: ”صورة من الفضاء“.

يذكر أن المجلس الوطني للإعلام كان قد أعلن أمس الأربعاء عن بث عودة هزاع المنصوري مباشرة عبر شاشات عريضة بالإمارات، لمن يرغب بمشاهدته من الجمهور.

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