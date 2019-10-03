رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري يودع محطة الفضاء وينطلق نحو الأرض (فيديو)

يستعد رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري وزملاؤه، اليوم الخميس، للعودة إلى الأرض، بعد رحلة دامت 8 أيام في محطة الفضاء الدولية.

وتداول ناشطون وحسابات إماراتية اللحظات الأخيرة لرواد الفضاء في المحطة الدولية، حيث أغلق مدخل مركبة ”سويوز“، استعدادًا لانفصال المركبة عن محطة الفضاء، في حين ستنتهي عملية الانفصال قبيل الظهر.

وظهر المنصوري وزميلاه نك هايغ وألكسي أوفشينين، وهم يلوحون بالوداع قبل دخولهم مركبة ”سويوز أم أس 12“ في أول خطوة قبل إغلاقها واستعدادها للعودة.

وكان رائد الفضاء الإماراتي قد نشر آخر صورة شخصية له ”سيلفي“ من المحطة الدولية قبل عودته عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، معلقًا: ”صورة من الفضاء“.

صورة من الفضاء

A selfie from space pic.twitter.com/B3RcwECGiW — Hazzaa AlMansoori (@astro_hazzaa) October 2, 2019

يذكر أن المجلس الوطني للإعلام كان قد أعلن أمس الأربعاء عن بث عودة هزاع المنصوري مباشرة عبر شاشات عريضة بالإمارات، لمن يرغب بمشاهدته من الجمهور.