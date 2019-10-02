نتبلوكس: انقطاع الإنترنت عن معظم أنحاء العراق

قال مرصد نتبلوكس لمراقبة الإنترنت إن الإنترنت انقطع عن معظم أنحاء العراق، بما في ذلك العاصمة بغداد، وإن معدل الاتصال انخفض إلى ما دون 70 في المئة، وسط تجدد احتجاجات مناهضة للحكومة تحولت إلى العنف وانتشرت في أنحاء البلاد.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، بدت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستجرام وتطبيق التراسل واتس آب معطلة في أنحاء العراق، باستثناء إقليم كردستان شبه المستقل الذي يمتلك بنية تحتية منفصلة فيما يتعلق بالإنترنت.

ولم يتسنَ الوصول إلى خدمات الإنترنت سوى من خلال شبكة افتراضية خاصة، وهي تخفي فعليًا موقع الجهاز المستخدم.

في الأثناء، أفادت مصادر بالشرطة بأن السلطات العراقية فرضت حظر التجول في مدن الناصرية والعمارة والحلة، جنوب البلاد.