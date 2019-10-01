لعبة Subway Surfers تصل ”سناب شات“ (فيديو)

كشفت شركة ”سناب“ عن لعبة جديدة على متن منصتها للألعاب Games داخل تطبيقها للتراسل الفوري سناب شات، وهي لعبة Subway surfers Airtime، بنسخة مصممة خصيصًا لخدمة الشات لتقدم تجربة مميزة لمستخدميه، دون الحاجة إلى إطلاق تطبيق اللعبة جانب تطبيق سناب.

وتتيح اللعبة الجديدة إمكانية لعبها داخل نافذة الشات نفسها، وذلك من خلال وضعين، إما Quick Play لتلعب فورًا، وإما وضع اللعب الجماعي عبر إرسال دعوات لأصدقائك داخل الشات، بحيث يصل عددهم بحد أقصى إلى 10 لاعبين.

وتتوفر اللعبة الجديدة من داخل نافذة التراسل الفوري داخل تطبيق سناب، وذلك من خلال الضغط على زر يحمل شكل الصاروخ.

وأعلنت الشركة أن اللعبة الجديدة تتوفر الآن حول العالم داخل التطبيق الخاص بخدمة سناب شات.