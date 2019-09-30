”متلازمة القناص“.. أول أثر جانبي يصيب مشغلي ”الدرونز“

نشر موقع ”ABC“ الإخباري؛ تقريرًا جديدًا يؤكد وجود ”أثر جانبي خطير“ يعتبر الأول من نوعه، خاص باستخدام ”الدرونز“ في عمليات الاغتيالات على مشغليها عن بعد، حيثُ أنها تصيبهم بما يسمى بـ“متلازمة القناص Sniper Syndrome“.

وتتمثل المتلازمة في شعور بالذنب ينتاب مشغل الطائرات بدون طيار، حيثُ يقوم بمراقبة أهدافه البشرية لفترة طويلة للتعرف إلى عاداتهم اليومية لاقتناص اللحظة المناسبة للهجوم عليهم، ما يجعلهم يرتبطون شعوريًا بالضحايا، ما يصيبهم بألم نفسي لفترات طويلة عند إنهاء الهجوم.

ويضيف التقرير، أن السبب الآخر وراء حدوث المتلازمة، هو أن مشغل ”الدرون“ لا يتواجه شخصيًا أبدًا مع الضحية ولا يشعر بوجود ضرر أو تهديد مباشر من جانب الضحية عليه، ما يجعل تأثير تنفيذ الهجوم عليه أكبر، لأنه يشعر بأن ”الضحية لا ذنب لها ولم تلحق به أي ضرر يستحق معاقبتها بهذا الهجوم“.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تعتبر فيه ”الدرونز“ أدوات عسكرية مميزة تحمي حياة الجنود بشكل كبير من الخطر الذي كانوا يتعرضون له عند المواجهة المباشرة مع أهدافهم أو أعدائهم.