”فيسبوك“ تكشف عن تقنية جديدة لنظارات Oculus (فيديو)

Putting the final touches on my talk for Oculus Connect tomorrow. I'm excited to share our latest work in augmented and virtual reality. Tune in here at 10am PT to watch the keynote live.

تم النشر بواسطة ‏‎Mark Zuckerberg‎‏ في الثلاثاء، ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩