”فيسبوك“ تكشف عن تقنية جديدة لنظارات Oculus (فيديو)

نشر مؤسس ومدير فيسبوك التنفيذي، مارك زوكربرغ، عبر حسابه الشخصي فيديو تشويقيًّا يوضح نظامًا ذكيًّا لتتبع حركة اليدين بدقة عالية، وعلى الأغلب هو نظام متعلق بنظارات شركة Oculus الذكية للواقع الافتراضي.

وكشف الفيديو عن تتبع دقيق لحركة يدَين تستعرضان عمل حرفي O وC من اللغة الإنجليزية، إلى جانب استخدام أصابعهما لعمل رقم 6، وذلك في إشارة إلى مؤتمر أوكيلوس OC6.

Putting the final touches on my talk for Oculus Connect tomorrow. I'm excited to share our latest work in augmented and virtual reality. Tune in here at 10am PT to watch the keynote live. تم النشر بواسطة ‏‎Mark Zuckerberg‎‏ في الثلاثاء، ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩

يذكر أن ”فيسبوك“ سجلت براءات اختراع متعددة في مجال تتبع حركة الأصابع واليدين بدقة عالية وذلك داخل بيئات الواقع الافتراضي.

وكتب زوكربرغ على الفيديو أنه سيتم الكشف عن تقنيات عديدة جديدة في المؤتمر السادس لأوكيلوس المقرر إقامته يوم الأربعاء.