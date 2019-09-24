الأجهزة العاملة بويندوز 10 ستصل إلى مليار جهاز في 2020

أعلنت شركة مايكروسوفت عن تحقيقها لخطوة مهمة في مسار انتشار نظام تشغيلها الأحدث ويندوز 10، حيث وصل عدد الأجهزة العاملة به إلى 900 مليون جهاز، ويشمل هذا الرقم الأجهزة الشخصية والحاسوبية المكتبية وأجهزة اكس بوكس ونظارات HoloLens وأجهزة التابلت.

وكانت الشركة قد أعلنت في 2015 أنها تسعى لتحقيق إنجاز المليار جهاز مع ويندوز 10 خلال 3 سنوات فقط من إطلاقه، ولكن الشركة مدت الفترة الزمنية، وذلك بعد إدراكها لفشل نظام تشغيل الهواتف الذكية الخاص بها ويندوز فون.

وبوصول ويندوز 10 إلى حاجز 700 مليون جهاز في سبتمبر 2018، و800 مليون جهاز في مارس من هذا العام، لذا فمن المنتظر تحقيق مايكروسوفت لإنجاز المليار جهاز بحلول مارس العام المقبل.

وقد نجحت خطة الانتشار السريع لويندوز 10 بعد إعلان مايكروسوفت أنها ستوقف دعم ويندوز 7 بحلول مارس 2020، لذلك اضطر عدد كبير من شركات قطاع الأعمال من التحول بأجهزتها نحو الإصدار الأحدث.