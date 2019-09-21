خرائط غوغل تطلق ميزة جديدة لحماية الخصوصية

كشفت شركة غوغل أنها ستطلق خاصية جديدة تعزز الخصوصية في ”خرائط غوغل“، والتي ستمنع التطبيق من تعقب خطواتك أينما ذهبت.

تتمتع خاصية التصفح المتخفي بشعبية كبيرة في تطبيق التصفح ”كروم“، والآن تخطط شركة غوغل لإضافة هذه الخاصية لخدمة خرائط غوغل، لتمكّن المستخدمين من استخدام التطبيق دون القلق من التعقب.

وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، لم تحدد الشركة بعد موعدًا للإصدار العام للميزة الجديدة، ولكن التقارير كشفت أنها بدأت بالفعل اختبارها على بعض المستخدمين.

ستمكّن خاصية التجول المتخفي المستخدمين من التحكم في خصوصيتهم، ولكنهم سيضطرون للتضحية بخاصية حفظ المواقع المفضلة والمحفوظة إذا قاموا بتشغيلها.

هذا ويعني استخدام خرائط غوغل عادةً أنه على المستخدم حذف السجل يدويًا إذا أراد الحفاظ على خصوصيته، إذ يخزن الهاتف قائمة بالأماكن التي بُحث عنها مؤخرًا في سجل التطبيق.

إلا أن وضع ”التجول المتخفي“، والذي يمكن تشغيله أو تعطيله من إعدادات التطبيق، سيُظهر شريطًا أسود أعلى الشاشة، كما ستكون النقطة المتحركة التي تكشف موقع المستخدم سوداء بدلاً من اللون الأزرق المعتاد، ما يعني أن التطبيق لن يحفظ سجل موقعك أو يستخدم أيًا من بياناتك الشخصية لتخصيص الخريطة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة غوغل ”سوندار بيتشاي“: ”أثناء استخدام وضع التصفح المتخفي في الخرائط، لن يتم ربط نشاطك بحسابك“.

ولكنه أوضح أن هذا الوضع لن يمنع التطبيقات الأخرى من تتبع موقع المستخدم، حيث يتطلب ذلك إغلاق خدمة تحديد الموقع من الإعدادات العامة للهاتف.