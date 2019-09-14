”هواوي“ تعرض إعطاء الشركات الأمريكية رخصة استخدام تقنياتها للـ 5G‏‎

أعلن مدير ومؤسس هواوي التنفيذي، رين زهينجفاي، استعداد الشركة الصينية لترخيص تقنياتها المتعلقة بخدمات شبكات الجيل الخامس من شبكات الموبايل للشركات الأمريكية، وبذلك ستتمكن تلك الشركات من تشغيل أجهزتها ومعداتها الخاصة دون الحاجة لاستخدام معدات هواوي، وفقًا لما نشره موقع ”فاندرويد“ التقني.

كما أوضح رين، خلال حوار صحفي مع “ نيويورك تايمز“، أن شركته مستعدة لتقديم التحديثات اللازمة للأنظمة البرمجية التي تعمل بها أجهزة ومعدات الشركات الأمريكية، وذلك دون تدخل مباشر من جانبها، وبالتالي سيمكن للشركات الأمريكية تشغيل معداتها بشكل كامل بعيدًا عن أي تواصل مباشر بين هواوي وتلك المعدات، وبالتالي تزول المخاوف الأمريكية المتعلقة بالأمن القومي وتأثير علاقة هواوي بالحكومة الصينية عليه.

وأوضح مؤسس هواوي أن الشركات الأمريكية إذا قبلت العرض، سيكون بإمكانها تسويق منتجاتها ومعداتها كما تريد في أي دولة حول العالم، دون رسوم إضافية لهواوي.

ويعتبر العرض الجديد بطاقة لعب غير متوقعة تفرضها الشركة الصينية على طاولة الخلاف بين الحكومة الأمريكية والصينية والصراع التجاري الدائر بينهما، والذي تسبب احتدامه في وضعها على قائمة المحظورين من التعامل مع الشركات الأمريكية، منذ نهاية مايو/أيار الماضي، وذلك أدى إلى تجنب أي تعاون مع هواوي في تقديم خدمات الـ 5G، كذلك العديد من الدول توقفت على إثر ذلك عن التعاون مع العملاق الصيني في تجهيز بنيتها التحتية من شبكات الاتصالات.