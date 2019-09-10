تعرَّف على مواصفات الإصدار الجديد من آيباد (صور)

أطلقت شركة أبل جيلًا جديدًا من عائلة أجهزتها اللوحية آيباد بشاشة 10.2 بوصة، وذلك سيكون أول جهاز آيباد يتم تصنيعه بالكامل 100% من الألومنيوم المعاد تدويره، وسعره 329 دولارًا، وسيصل الأسواق 30 سبتمبر الجاري.

وسيحل الجهاز الجديد محل أرخص جهاز آيباد ضمن عائلة أجهزة أبل اللوحية، وسيعمل بنظام تشغيل iPadOS، والذي يقدم مجموعة من التطبيقات والاختصارات ويحسن بشكل كبير في تجربة المستخدم مع جهاز الآيباد الخاص به.

وسيأتي الجهاز الجديد كذلك بمخرج توصيل Smart Connector والذي يسمح للمستخدم أن يقوم بإضافة لوحة المفاتيح المفضلة والمريحة بالنسبة له، إلى جانب ذلك فإن الجهاز الجديد سيأتي بكاميرا خلفية 8 ميغابكسل، وكذلك يأتي بإصدار يدعم شبكة LTE بسرعة إنترنت تصل إلى غيغابايت في الثانية الواحدة.

ويعمل الجهاز الجديد بمعالج A10 Fusion والذي سيوفر أداء أفضل وأسرع مرتين من الجيل الماضي.