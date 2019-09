إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

أصاب خلل فني تطبيق ⁧سناب شات⁩ تسبب بتعطل الرسائل الخاصة. وأعلنت الشركة في تغريدة لها على تويتر، أن عطلًا فنيًا تسبب بتوقف خدمة الرسائل الخاصة وأن الفريق الفني يعمل على حل هذه المشكلة. We're aware some Snapchatters are having trouble sending Chats. We are looking into it ???? — Snapchat Support (@snapchatsupport) September 9, 2019