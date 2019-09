”فيسبوك“ تطلق خدمة جديدة خاصة بالمواعدة

أطلقت شركة ”فيسبوك”، اليوم الخميس، خدمة جديدة خاصة بالمواعدة ”Dating“ في الولايات المتحدة، ستكون متاحة لمستخدمي الشبكة ممن فوق الـ18 عامًا، من خلال ظهور الخدمة بصورة نافذة جديدة تطبيق المنصة على الهاتف الذكي.

وسيتاح لمستخدمي الخدمة، التي استمرت اختباراتها نحو عام قبل الإطلاق، إنشاء ملف تعريفي خاص بهم للمواعدة، وسيكون منفصلًا عن ملفهم التعريفي المتواجد عبر حسابهم الخاص على ”فيسبوك“، وذلك من أجل البحث عن شركاء رومانسيين من دائرة أصدقاء الأصدقاء، أو بالتعرف على غرباء تمامًا من داخل شبكة ”فيسبوك“.

وسيقدم ”فيسبوك“، بدوره اقتراحات للمستخدم، بشأن شركاء رومانسيين محتملين، وذلك بناءً على المعلومات الموجودة في الملف التعريفي الخاص بالخدمة، وفقًا لما نشره موقع ”سبوتنيك“ بالعربي.

وقالت ”فيسبوك“ في بيان لها، إن خدمة المواعدة ستكون متاحة في الولايات المتحدة الأمريكية اعتبارًا من اليوم الخميس، حيثُ ستمنح الخدمة الجديدة المستخدمين القدرة على ”بدء علاقات مجدية“ من خلال أشياء مشتركة، مثل الاهتمامات والأحداث والمجموعات.

وفي إحدى التدوينات، قالت الشركة: ”يتطلب الأمر إنشاء ملف تعريف للمواعدة ويعطيك نظرة أكثر دقة على هوية أي شخص ترغب في مواعدته“.

وسيتمكن مستخدمو تطبيق ”إنستغرام“ كذلك من دمج منشوراتهم مباشرة في ملفهم الشخصي في ”Dating“، وإمكانية إضافة قصص وتدوينات ”فيسبوك“ و“إنستغرام“ معًا إلى ملف تعريف المواعدة.

ولن يتمكن المستخدم من مشاهدة أصدقائه على ”فيسبوك“ عبر ميزة المواعدة، إلا عندما يستخدم أداة جديدة تدعى ”Secret Crush“ أو ”إعجاب سري“، والذي يشترط أن يبدي إعجابه بـ9 منهم، سواء على ”فيسبوك“ أو من متابعيه على ”إنستغرام“.

وأكدت شركة ”فيسبوك“ في بيانها، أن ميزة المواعدة صُممت لتكون ”آمنة وشاملة“، على حد تعبيرها، إذ يستطيع المستخدمون الإبلاغ عن المستخدمين الآخرين وحظرهم، ولا يُسمح للمستخدمين بإرسال الصور أو الروابط أو المدفوعات أو مقاطع الفيديو في رسائل المواعدة.

وإلى جانب الولايات المتحدة، فإن خدمة ”Facebook Dating“ أصبحت متوافرة حاليًا في 20 دولة، منها البرازيل وكندا وتشيلي وكولومبيا والإكوادور وغيانا ولاوس وماليزيا والمكسيك وباراغواي وبيرو والفلبين وسنغافورة وسورينام وتايلاند وأوروغواي وفيتنام، بينما ستتوافر في أوروبا مطلع العام المقبل 2020.

If you’re in the US and 18+, you can sign up for a Facebook Dating profile today and match with people who have similar interests – or use Secret Crush to match with people you already know on Facebook and Instagram ???? pic.twitter.com/QWHbhXHFq7

— Facebook (@facebook) September 5, 2019