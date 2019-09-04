”واي فاي“ مُبهر ينتظره العالم 2024

كشفت شركة ”كوالكوم“ عن إمكانيات الجيل الجديد من الـ ”واي فاي“ والذي يرمز له بـ 802.11be، والذي فضلت الشركة تسميته WiFi 7، حيث يأتي الجيل السابع من الواي فاي بسرعة تحميل بيانات تصل إلى 30 غيغابت في الثانية الواحدة.

وأشارت الشركة، خلال فعاليات مؤتمر WiFi Day التقني السنوي، إلى أن الجيل الجديد من شبكات الواي فاي سيوفر قدرة هائلة على الاستمتاع بخدمات الإنترنت على أجهزة الموبايل بقدرة عالية على الاستفادة من استقرار وسرعة الاتصال بشبكة الإنترنت، مقارنة بالجيل السابق WiFi 6 والذي لم يصل بشكل تجاري كامل بعد للأجهزة الإلكترونية.

وتتمثل مزايا الجيل الجديد في ثلاثة تحديثات جديدة، الأول خاص بتوزيع مدى النطاق المخصص للاتصال بالواي فاي، حيث إن النطاقين المنتجين الآن هما 2.4 غيغاهيرتز و5 غيغاهيرتز وجاري العمل حاليًا في الجيل الجديد على استخدام نطاق 6 غيغاهيرتز، ما يضاعف سرعة الإنترنت ثلاث مرات في الأماكن المزدحمة مثل الشركات والملاعب والمؤتمرات.

أما الميزة الثانية فتتمثل في عملية تطوير تقنية MIMO الخاصة بإطلاق موجات راديو في صورة مسار واحد من جهاز لآخر، بحيث إن التحديث سيكون في صورة نسخة متعددة المسارات MU-MIMO والتي تضمن فرصة أفضل لوصول الإشارة من جهاز لآخر بدقة وبسرعة وثبات في الإشارة، وبالتالي ستستمتع بتجربة بث مباشر لفيديوهات لا تؤدي إلى التوقف حتى لثوان، وهي ميزة كان المفترض توافرها في جيل 802.11ax من الواي فاي مع وصول الواي فاي 6.

وجاءت الميزة الثالثة لتوفير نطاق أوسع لتغطية المناطق الواسعة بالواي فاي، وتلك ستكون متوفرة بحلول النسخة النهائية من واي فاي 7 في 2024 وهي تعتمد على تقنية CMU-MIMO.