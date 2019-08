ميزة جديدة من غوغل تخبر مرسلي الإيميلات بمواعيد إجازتك من العمل (صورة)

كشفت شركة غوغل عن ميزة جديدة مخصصة لإخبار مرسلي الرسائل البريدية الإلكترونية بمواعيد إجازتك من العمل، بحيث لا يزعجونك خلال تلك الفترة، وفي نفس الوقت لا يتوقعون ردًا منك قبل انتهاء تلك الفترة.

وتتمثل الميزة في قيامك بتسجيل ملاحظة تحمل أحرف OOTO وتعني ”خارج المكتب Out Of The Office“، لتقوم بتحديد أيام إجازتك، بحيث عندما يحاول شخص ما إرسال إيميل إليك عبر جيميل أو يحاول محادثتك عبر خدمة التراسل الفوري Hangouts، سيظهر له شريط يخبره بأنك في فترة إجازة ويخبره كذلك بموعد عودتك للعمل.

وعند هذه المرحلة يكون الاختيار في يد المرسل، فيختار بين أن يرسل إليك إيميلًا أو يكتب لك عبر هانج أوتس، وتقوم أنت بالرد عليه عند عودتك، أو ينتظر من البداية لموعد نهاية إجازتك ليحصل على رد سريع منك.

وأكدت الشركة أن الميزة الجديدة ستتوفر من اليوم للمشتركين من الشركات في خدماتها G Suite، وبالتالي ستصل لعموم المستخدمين بعد فترة من الزمن.