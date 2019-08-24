”غوغل“ تطرح خاصية جديدة فائقة للبحث عن الصور

تستعد شركة ”غوغل“ لطرح ميزة جديدة تمكن المستخدم من البحث عن الصور بالنص المكتوب بداخلها.

وستسمح الميزة الجديدة، والتي سيتم طرحها في تطبيق ”صور غوغل“، للمستخدمين بالبحث عن النص الذي يظهر في الصور، بالإضافة إلى تمكينهم من نسخ هذا النص ولصقه في مستند باستخدام تكنولوجيا ”Google Lens“ الخاصة بالتعرف على الصور.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، كشفت الشركة في تغريدة لها، أن الميزة بدأت تظهر لدى بعض المستخدمين، وقالت ”غوغل“: ”هل رصدتموها! ابتداءً من هذا الشهر، بدأنا نطرح القدرة على البحث في الصور عن طريق النص الموجود بها“.

وأضافت: ”بمجرد العثور على الصورة التي تبحث عنها، انقر فوق زر Lens لنسخ النص ولصقه بسهولة“.

ويبدو أن التكنولوجيا سيتم طرحها لجميع المستخدمين على مدار الشهر المقبل، وقال أحد الخبراء: ”لاستخدام هذه الميزة، يمكنك فتح تطبيق صور غوغل وتحديد لقطة شاشة، واختيار ميزة Lens، وتحديد النص المطلوب، ثم اختيار نسخ / لصق“.

وتستخدم الميزة تقنية تعرف باسم ”التعرف على الأحرف على الشاشة “ (OCR) لفحص الصور ووضع النص المكتوب فيها كعلامة يمكن البحث عنها في التطبيق، وهذا يسمح للمستخدم بالبحث عن أشياء مثل الإيصالات أو كلمات المرور أو أي صورة أخرى تحتوي على نص بسهولة.

ووفقًا للتقارير، تعمل ”غوغل“ على تطوير هذه الميزة منذ عام 2017، عندما أعلنت عن الفكرة لأول مرة.