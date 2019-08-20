تستطيع إجراء جراحة المخ والسباحة والطيران.. شاهد روبوتات المعرض الصيني (صور)‎

بدأ ”معرض الروبوت العالمي 2019، اليوم الثلاثاء، في بكين، والذي يشمل أحدث الابتكارات في عالم الروبوتات.

ويستمر المعرض من 20 إلى 25 أغسطس /آب، ومن المتوقع أن يجذب حوالي 200 ضيف من 22 دولة، لمشاهدة التقنيات والمنتجات الآلية الجديدة، بما في ذلك الروبوتات الطبية ومتعددة الأرجل.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، سيتضمن المعرض 4 مسابقات و4500 مشارك محترف، وأكثر من 700 روبوت متخصص في أكثر من 21 تطبيقًا صناعيًا.

وستكون شركة ”HRG Robotics“ بين المشاركين في المعرض، والتي قال رئيسها ”وانغ مينغ“:“سنعرض سلسلة منتجات من الشركات المبتدئة التي انطلقت بمساعدة HRG، حيث نهدف إلى تشكيل شراكات جديدة مع الشركات في جميع أنحاء العالم“.

سمارت بيرد

قدمت شركة فيستو الألمانية روبوتًا طائرًا يُدعى ”سمارت بيرد“ مستوحى تصميمه من طائر النورس، وهو قادر على الإقلاع والطيران لمدة 20 دقيقة والهبوط بتحريك جناحيه البالغ عرضهما مترين.

الكلب الروبوتي

صممت شركة ”يونتري روبوتكس“ الصينية كلبًا روبوتيًا يُدعى ”لايكاغو“ Laikago، يشبه الكلب الروبوتي الذي صممته شركة ”بوسطن ديناميك“ والمعروف باسم ”سبوت“.

وتمت تسمية ”لايكاغو“ تيمنًا باسم ”لايكا“، أول حيوان على الإطلاق يتم إطلاقه في المدار في العام 1957.

ويبلغ طول لايكاغو 56 سم، وعرضه 35 سم، وارتفاعه 60 سم، ويمكن طيه ووضعه في حقيبة، حيث يزن 22 كغم فقط، ويستطيع العمل لمدة 2- 3 ساعات بعد شحنه بالكامل.

ذراع روبوتية

طور فريق آخر روبوت ”UR5e“، والذي يعد ذراعًا متعددة الاستخدامات، تستطيع حمل وزن يصل إلى 5 كغم، في دائرة يبلغ قطرها 85 سم.

كما طورت شركات ناشئة عدة روبوتات أخرى، بما في ذلك روبوت يستطيع إجراء جراحة المخ، وآخر يستطيع السباحة بتصميم مستوحى من السمكة، فضلًا عن قفاز إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى روبوتات تعليم الأطفال.