”إنستغرام“ يضيف خاصية جديدة للإبلاغ عن المحتوى المزيف

كشفت شركة ”إنستغرام“ أنها تخطط لتضييق الخناق على المحتوى المزيف والمعلومات الكاذبة من خلال تمكين المستخدمين من الإبلاغ عنه.

ووفقًا لتقارير صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، ستسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بالإبلاغ عن المحتوى الذي يعتقدون أنه مضلل، ليتم مراجعته بواسطة أحد مدققي الحقائق في الشركة.

وإذا اتضح أنه ينتهك قواعد التطبيق، سيتم إزالته من علامة تبويب الاستكشاف ومن قائمة الهاشتاغ التي يمكن البحث عنها، وحتى الآن هذه الميزة متاحة للمستخدمين في الولايات المتحدة فقط.

وتعد هذه خطوة إيجابية من قبل الشركة، حيث كان مدققو ”فيسبوك“ الشركة الأم لإنستغرام، يراقبون المحتوى المزيف في منصة التواصل الاجتماعي، ولكن المستخدمين أنفسهم لم يتمكنوا من الإبلاغ عن المنشورات من قبل.

وقال متحدث باسم ”إنستغرام“ في بيان: ”ابتداءً من اليوم، يمكن للمستخدمين إخبارنا بما إذا كانوا يرون منشورات على إنستغرام يعتقدون أنها قد تكون خاطئة“.

وأضاف: ”نحن نستثمر بكثافة في الحد من انتشار المعلومات المزيفة عبر تطبيقاتنا، ونخطط لاعتماد المزيد من التحديثات في الأشهر المقبلة“.

وتعتبر هذه الخطوة مشابهة للنهج الذي تعتمده فيسبوك، والذي ركز على منع انتشار المحتوى المضلل بدلًا من إزالته تمامًا، ولكن على عكس فيسبوك، لن يتم إخطار المستخدمين بأنهم يتفاعلون مع منشور يحتوي على معلومات خاطئة.

وتعرضت كل من ”فيسبوك وإنستغرام“ لمزيد من التدقيق خلال الأشهر القليلة الماضية لدورهما في نشر المعلومات المزيفة، وخاصة الأخبار المزيفة من الحسابات الروسية التي تهدف للتأثير على الانتخابات.